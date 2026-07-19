Afrique
Société

Avec Kizaba, l'afrofuturiste

Entre sons électro, rythmes congolais et performances visuelles, Kizaba développe un univers afrofuturiste qui ne ressemble à aucun autre. Brut. l'a rencontré lors de son passage sur la scène du Festival international Nuits d'Afrique de Montréal
Publié le
19
/
07
/
2026
À suivre
🇧🇯 À la découverte du raqball.
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🇧🇯 À la découverte du raqball.
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Avec Kizaba, l'afrofuturiste

Entre sons électro, rythmes congolais et performances visuelles, Kizaba développe un univers afrofuturiste qui ne ressemble à aucun autre. Brut. l'a rencontré lors de son passage sur la scène du Festival international Nuits d'Afrique de Montréal
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