Avec Kizaba, l'afrofuturiste
Entre sons électro, rythmes congolais et performances visuelles, Kizaba développe un univers afrofuturiste qui ne ressemble à aucun autre. Brut. l'a rencontré lors de son passage sur la scène du Festival international Nuits d'Afrique de Montréal
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Avec Kizaba, l'afrofuturiste
Entre sons électro, rythmes congolais et performances visuelles, Kizaba développe un univers afrofuturiste qui ne ressemble à aucun autre. Brut. l'a rencontré lors de son passage sur la scène du Festival international Nuits d'Afrique de Montréal
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