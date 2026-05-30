Bénin : le théâtre pour libérer la parole des femmes

🇧🇯 "Le théâtre est un outil pour les femmes, un moyen de s’assumer." Au Bénin, Cybelline de Souza utilise un théâtre, très physique, pour aider les femmes à se libérer. Un moyen aussi, pour la comédienne, d'aborder des sujets souvent tabous dans nos familles, nos sociétés africaines. Brut a assisté à l'un de ses ateliers. #Sawara