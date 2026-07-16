Brut. a rencontré Louisette Cadic N’guessan, Miss Côte d’Ivoire 2026

🇨🇮 Après une première participation critiquée et moquée sur les réseaux sociaux en 2021, Louisette Cadic N’guessan a été élue hier soir Miss Côte d’Ivoire 2026. Brut l’a rencontré.