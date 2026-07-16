Afrique
Société

Brut. a rencontré Louisette Cadic N’guessan, Miss Côte d’Ivoire 2026

🇨🇮 Après une première participation critiquée et moquée sur les réseaux sociaux en 2021, Louisette Cadic N’guessan a été élue hier soir Miss Côte d’Ivoire 2026. Brut l’a rencontré.
Publié le
16
/
07
/
2026
À suivre
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
À suivre
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
Afrique
Société

Brut. a rencontré Louisette Cadic N’guessan, Miss Côte d’Ivoire 2026

🇨🇮 Après une première participation critiquée et moquée sur les réseaux sociaux en 2021, Louisette Cadic N’guessan a été élue hier soir Miss Côte d’Ivoire 2026. Brut l’a rencontré.
Publié le
16
/
07
/
2026
À suivre
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
À suivre
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas

Sur le même sujet

au-kenya-la-justice-refuse-l-usage-de-c4nn4bis-pour-les-rastas
🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas
ce-chef-realise-des-mets-inspires-des-matchs-du-mondial-2026
Ce chef réalise des mets inspirés des matchs du Mondial 2026.
atteint-de-la-poliomyelite-il-sensibilise-a-la-vaccination
Atteint de la poliomyélite, il sensibilise à la vaccination
a-dakar-ces-soirees-dansantes-sont-exclusivement-reservees-aux-femmes
À Dakar, ces soirées dansantes sont exclusivement réservées aux femmes
senegal-ousmane-sonko-vise-par-une-plainte-apres-des-propos-sur-touba
🇸🇳 Sénégal : Ousmane Sonko visé par une plainte après des propos sur Touba.
cote-d-ivoire-une-petition-pour-garder-les-cheveux-naturels-a-l-ecole
🇨🇮 Côte d'Ivoire : une pétition pour garder les cheveux naturels à l'école.

Pour aller plus loin

No items found.