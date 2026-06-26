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Burkina Faso : les autorités fixent de nouvelles conditions pour étudier à l'étranger

🇧🇫 Au Burkina Faso, les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger devront désormais obtenir une autorisation préalable du gouvernement. Sans cette autorisation, les diplômes obtenus à l'étranger ne seront pas reconnus. On t'explique.
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2026
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