Burkina Faso : les autorités fixent de nouvelles conditions pour étudier à l'étranger

🇧🇫 Au Burkina Faso, les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger devront désormais obtenir une autorisation préalable du gouvernement. Sans cette autorisation, les diplômes obtenus à l'étranger ne seront pas reconnus. On t'explique.