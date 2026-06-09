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🇧🇫 Burkina Faso : les autorités généralisent l’usage du terme "camarade" dans les administrations.

🇧🇫 Depuis le 1ᵉʳ juin, au #BurkinaFaso, les administrations doivent désormais utiliser le terme “camarade” pour s’adresser aux citoyens. Cette directive vient s’ajouter aux décisions prises récemment dans le cadre de “la révolution progressiste et populaire”. On te récap.
Publié le
09
/
06
/
2026
À suivre
Les tenues des Éléphants de Côte d’Ivoire pour leur départ au Mondial
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