🇨🇲 Cameroun : l’autoproclamé "fils" de Paul Biya arrêté.

🇨🇲 Au Cameroun, Georges-Gilbert Baongla, qui se présente depuis plusieurs années comme le fils aîné de Paul Biya, a été interpellé. Il était recherché depuis plusieurs mois pour des faits présumés d’usurpation, de diffamation et de cybercriminalité. On te raconte.