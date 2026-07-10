🇨🇲 Cameroun : les autorités mettent en demeure une église évangélique.

🇨🇲 Au Cameroun, les autorités ont donné 14 jours aux responsables de l’Église évangélique "Vie et Paix au Cameroun" pour fournir des informations sur leurs responsables reconnus. Cet ultimatum intervient après que la principale suspecte du meurtre de la petite Sylvana, survenu à Yaoundé, a affirmé avoir agi sur les instructions d’un "apôtre" de cette église. On te raconte.