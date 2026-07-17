🇨🇲 Cameroun : une influenceuse poursuivie pour "pratique illégale de chirurgie esthétique".

🇨🇲 Au Cameroun, l’Ordre national des médecins a déposé plainte contre l’influenceuse Manuella Nimpa, connue sous le pseudonyme "La Croqueuse de Diamants", pour avoir pratiqué des actes de chirurgie esthétique illégaux, notamment des injections destinées à augmenter les fesses (BBL) et à remodeler le corps, sans être titulaire d’un diplôme de médecine. Voici ce que l’on sait.