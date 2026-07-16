Ce chef réalise des mets inspirés des matchs du Mondial 2026.
Pour marquer le #Mondial2026, le chef Christ Bikouedi a décidé de créer des plats inspirés des affiches de la compétition. Yaki Tounsi, Croc Yassa… Brut. s'est rendu dans sa cuisine.
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Ce chef réalise des mets inspirés des matchs du Mondial 2026.
Pour marquer le #Mondial2026, le chef Christ Bikouedi a décidé de créer des plats inspirés des affiches de la compétition. Yaki Tounsi, Croc Yassa… Brut. s'est rendu dans sa cuisine.
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