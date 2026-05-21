Christiane Taubira : "nos ancêtres ne sont pas que victimes".

En France, cette année marque le 25ᵉ anniversaire de la loi Taubira du 21 mai 2001, qui reconnaît la traite négrière et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. En cette commémoration, l’ancienne ministre de la Justice 🇫🇷 , Christiane Taubira, a rappelé que l’histoire des Afro-descendants devrait aussi être célébrée pour sa richesse culturelle et sa contribution essentielle à l’humanité.