Comment j’ai acheté ma voiture à Abidjan ?
🇨🇮 Entre les faux bons plans, les prix incohérents et les voitures "propres" seulement en photo, difficile pour Excel de trouver une voiture fiable… À Abidjan, on l’a suivi dans l’achat de sa toute première voiture avec AUTO24.ci.
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