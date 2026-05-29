Afrique
Société

🇨🇮 Côte d’Ivoire : des bénévoles mobilisés pour accompagner les élèves à leurs centres d'examens.

🇨🇮 En Côte d’Ivoire, Mme Lou Kouassi et son équipe de bénévoles se mobilisent pour pour accompagner gratuitement les élèves en classe d'examen vers leurs différents centres en cette période pluvieuse. Une initiative solidaire qu'elle a lancé en 2025.
Publié le
29
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇲 Cameroun : des manifestations suite à un v10l présumé sur une fillette de 2 ans.
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