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🇨🇮 Côte d’Ivoire : la cheffe Zeinab Bancé décroche deux records Guinness

🇨🇮 Après deux tentatives pour battre le record Guinness du marathon culinaire le plus long, la cheffe ivoirienne Zeinab Bancé a finalement décroché deux fois le record Guinness du temps le plus rapide pour tartiner 10 tranches de pain. Voici ce que l’on sait.
Publié le
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07
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2026
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