🇨🇮 Côte d’Ivoire : la cheffe Zeinab Bancé décroche deux records Guinness

🇨🇮 Après deux tentatives pour battre le record Guinness du marathon culinaire le plus long, la cheffe ivoirienne Zeinab Bancé a finalement décroché deux fois le record Guinness du temps le plus rapide pour tartiner 10 tranches de pain. Voici ce que l’on sait.