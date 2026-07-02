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🇨🇮 Côte d'Ivoire : le gouvernement annonce le bilan des inondations.

🇨🇮 À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 à Abidjan, le gouvernement ivoirien a dressé le bilan des intempéries, faisant état de 59 décès liés aux pluies diluviennes. Voici les propos d'Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement.
Publié le
02
/
07
/
2026
À suivre
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
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