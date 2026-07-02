🇨🇮 Côte d'Ivoire : le gouvernement annonce le bilan des inondations.

🇨🇮 À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 à Abidjan, le gouvernement ivoirien a dressé le bilan des intempéries, faisant état de 59 décès liés aux pluies diluviennes. Voici les propos d'Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement.