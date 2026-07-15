🇨🇮 Côte d'Ivoire : quatre personnes interpellées pour le m**rtre d'un livreur.

🇨🇮 À Abidjan, Koné Mamadou, livreur à moto, a été assassiné à l'arme blanche avant d'être dépouillé de sa moto dans le quartier des Vallons, à Cocody. Quatre personnes ont été interpellées après la diffusion de la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux. Voici ce que l'on sait.