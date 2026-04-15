Côte d'Ivoire : un internaute interpellé pour apologie des violences faites aux femmes.
🇨🇮En Côte d’Ivoire, un internaute a été arrêté après une publication sur Facebook. Il est accusé d'avoir justifié les violences faites aux femmes. On te raconte.
/
/
Côte d'Ivoire : un internaute interpellé pour apologie des violences faites aux femmes.
🇨🇮En Côte d’Ivoire, un internaute a été arrêté après une publication sur Facebook. Il est accusé d'avoir justifié les violences faites aux femmes. On te raconte.
/
/
Pour aller plus loin
No items found.