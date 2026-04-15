Afrique
Société

Côte d'Ivoire : un internaute interpellé pour apologie des violences faites aux femmes.

🇨🇮En Côte d’Ivoire, un internaute a été arrêté après une publication sur Facebook. Il est accusé d'avoir justifié les violences faites aux femmes. On te raconte.
Publié le
15
/
04
/
2026
À suivre
"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"
"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"
À suivre
"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"
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🇨🇮En Côte d’Ivoire, un internaute a été arrêté après une publication sur Facebook. Il est accusé d'avoir justifié les violences faites aux femmes. On te raconte.
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