Afrique
Société

🇨🇮 Côte d'Ivoire : une pétition pour garder les cheveux naturels à l'école.

🇨🇮 En Côte d'Ivoire, une pétition pour l’autorisation des élèves à conserver leurs cheveux naturels dans les établissements scolaires prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Lancée le 6 juillet par des élèves, des parents d'élèves et des citoyens, a déjà dépassé les  40 000 signatures sur la plateforme Change.org.
Publié le
16
/
07
/
2026
À suivre
🇸🇳 Sénégal : Ousmane Sonko visé par une plainte après des propos sur Touba.
🇸🇳 Sénégal : Ousmane Sonko visé par une plainte après des propos sur Touba.
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🇨🇮 En Côte d'Ivoire, une pétition pour l’autorisation des élèves à conserver leurs cheveux naturels dans les établissements scolaires prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Lancée le 6 juillet par des élèves, des parents d'élèves et des citoyens, a déjà dépassé les  40 000 signatures sur la plateforme Change.org.
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🇸🇳 Sénégal : Ousmane Sonko visé par une plainte après des propos sur Touba.
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