🇨🇮 Côte d'Ivoire : une pétition pour garder les cheveux naturels à l'école.

🇨🇮 En Côte d'Ivoire, une pétition pour l’autorisation des élèves à conserver leurs cheveux naturels dans les établissements scolaires prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Lancée le 6 juillet par des élèves, des parents d'élèves et des citoyens, a déjà dépassé les 40 000 signatures sur la plateforme Change.org.