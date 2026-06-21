David Tayorault, 40 ans de hits et de créativité musicale

"Je suis fier d’avoir abattu tout ce travail en 40 ans… Il y a encore beaucoup de choses à faire." Figure incontournable de la scène musicale africaine, David Tayorault célèbre cette année 40 ans de carrière. Une carrière au cours de laquelle l’artiste a marqué plusieurs générations par sa polyvalence et sa longévité artistique… et ce n’est que le début. Brut l’a rencontré.