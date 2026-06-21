Afrique
Société

David Tayorault, 40 ans de hits et de créativité musicale

"Je suis fier d’avoir abattu tout ce travail en 40 ans… Il y a encore beaucoup de choses à faire." Figure incontournable de la scène musicale africaine, David Tayorault célèbre cette année 40 ans de carrière. Une carrière au cours de laquelle l’artiste a marqué plusieurs générations par sa polyvalence et sa longévité artistique… et ce n’est que le début. Brut l’a rencontré.
Publié le
21
/
06
/
2026
À suivre
À Abidjan, Wil Aime présente WHO, son premier film.
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"Je suis fier d’avoir abattu tout ce travail en 40 ans… Il y a encore beaucoup de choses à faire." Figure incontournable de la scène musicale africaine, David Tayorault célèbre cette année 40 ans de carrière. Une carrière au cours de laquelle l’artiste a marqué plusieurs générations par sa polyvalence et sa longévité artistique… et ce n’est que le début. Brut l’a rencontré.
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