Afrique
Société

Des sévices sur une poupée noire contre le stress. Cette trend TikTok crée la polémique.

En Chine, des vidéos montrant des internautes maltraiter des "Natasha Doll", des poupées à la peau noire, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Des internautes dénoncent cette trend jugée raciste envers les personnes noires. On te raconte.
Publié le
03
/
06
/
2026
À suivre
🇨🇩 RDC : le match amical entre les Léopards et le Chili interdit à cause d’Ebola.
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