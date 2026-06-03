Des sévices sur une poupée noire contre le stress. Cette trend TikTok crée la polémique.

En Chine, des vidéos montrant des internautes maltraiter des "Natasha Doll", des poupées à la peau noire, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Des internautes dénoncent cette trend jugée raciste envers les personnes noires. On te raconte.