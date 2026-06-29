Afrique
Société

🇨🇮 Élections en Côte d'Ivoire : quel bilan pour la jeunesse ?

🇨🇮 Plusieurs mois après les élections présidentielle et législatives en Côte d'Ivoire, notre journaliste Edou a donné la parole à quatre jeunes Ivoiriens engagés. Entre sentiment de désillusion et espoir de changement, quelles leçons ont-ils tirées de cette séquence électorale ? Retrouvez cet épisode de Brut Talk en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/2PwCNagg5Wk #Kouman
Publié le
29
/
06
/
2026
À suivre
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
À suivre
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
Afrique
Société

🇨🇮 Élections en Côte d'Ivoire : quel bilan pour la jeunesse ?

🇨🇮 Plusieurs mois après les élections présidentielle et législatives en Côte d'Ivoire, notre journaliste Edou a donné la parole à quatre jeunes Ivoiriens engagés. Entre sentiment de désillusion et espoir de changement, quelles leçons ont-ils tirées de cette séquence électorale ? Retrouvez cet épisode de Brut Talk en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/2PwCNagg5Wk #Kouman
Publié le
29
/
06
/
2026
À suivre
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
À suivre
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."

Sur le même sujet

tant-qu-il-y-aura-de-l-infidelite-ce-metier-existera-toujours
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
5-choses-a-savoir-sur-ismael-saibari
5 choses à savoir sur Ismael Saibari
burkina-faso-les-autorites-fixent-de-nouvelles-conditions-pour-etudier-a-l-etranger
Burkina Faso : les autorités fixent de nouvelles conditions pour étudier à l'étranger
miss-cote-d-ivoire-2026-les-finalistes-entament-leur-mise-au-vert
🇨🇮 Miss Côte d'Ivoire 2026 : les finalistes entament leur mise au vert.
david-tayorault-40-ans-de-hits-et-de-creativite-musicale
David Tayorault, 40 ans de hits et de créativité musicale
a-abidjan-wil-aime-presente-who-son-premier-film
À Abidjan, Wil Aime présente WHO, son premier film.

Pour aller plus loin

No items found.