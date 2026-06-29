🇨🇮 Élections en Côte d'Ivoire : quel bilan pour la jeunesse ?

🇨🇮 Plusieurs mois après les élections présidentielle et législatives en Côte d'Ivoire, notre journaliste Edou a donné la parole à quatre jeunes Ivoiriens engagés. Entre sentiment de désillusion et espoir de changement, quelles leçons ont-ils tirées de cette séquence électorale ? Retrouvez cet épisode de Brut Talk en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/2PwCNagg5Wk #Kouman