🇨🇮 Élections en Côte d'Ivoire : quel bilan pour la jeunesse ?
🇨🇮 Plusieurs mois après les élections présidentielle et législatives en Côte d'Ivoire, notre journaliste Edou a donné la parole à quatre jeunes Ivoiriens engagés. Entre sentiment de désillusion et espoir de changement, quelles leçons ont-ils tirées de cette séquence électorale ? Retrouvez cet épisode de Brut Talk en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/2PwCNagg5Wk #Kouman
/
/
🇨🇮 Élections en Côte d'Ivoire : quel bilan pour la jeunesse ?
🇨🇮 Plusieurs mois après les élections présidentielle et législatives en Côte d'Ivoire, notre journaliste Edou a donné la parole à quatre jeunes Ivoiriens engagés. Entre sentiment de désillusion et espoir de changement, quelles leçons ont-ils tirées de cette séquence électorale ? Retrouvez cet épisode de Brut Talk en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/2PwCNagg5Wk #Kouman
/
/
Pour aller plus loin
No items found.