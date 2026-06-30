Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse

Dans ce pub irlandais, habillé aux couleurs de la Côte d’Ivoire à l’occasion du #mondial2026, Frédérique GUEÏ a fait découvrir ses snacks à base de noix de cajou aux supporters. Pour Brut, l’entrepreneure ivoirienne revient sur cette expérience, rendue possible grâce à l’accompagnement de FIN’Elle, la filiale du Groupe COFINA dédiée à l’entrepreneuriat féminin.