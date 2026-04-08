Elle se baigne dans un nid-de-poule pour dénoncer l'état des routes.
🇿🇦 À Johannesburg, Helen Zille, candidate à la mairie, crée le buzz en plongeant dans un immense nid-de-poule rempli d'eau… pour dénoncer le mauvais état des routes de la ville.
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Elle se baigne dans un nid-de-poule pour dénoncer l'état des routes.
🇿🇦 À Johannesburg, Helen Zille, candidate à la mairie, crée le buzz en plongeant dans un immense nid-de-poule rempli d'eau… pour dénoncer le mauvais état des routes de la ville.
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