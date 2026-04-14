Gabon : de nouvelles règles pour "encadrer" l’usage des réseaux sociaux.
🇬🇦Après deux mois de suspension des réseaux sociaux, le gouvernement gabonais annonce de nouvelles règles pour en réglementer l’usage. Voici ce qu’il faut savoir.
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Gabon : de nouvelles règles pour "encadrer" l’usage des réseaux sociaux.
🇬🇦Après deux mois de suspension des réseaux sociaux, le gouvernement gabonais annonce de nouvelles règles pour en réglementer l’usage. Voici ce qu’il faut savoir.
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