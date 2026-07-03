🇬🇦 Gabon : l'État décrète l'"état d'urgence hydrique" dans tout le pays.

🇬🇦 Dans un communiqué publié ce 1ᵉʳ juillet, le ministre gabonais de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie a déclaré "l'état d’urgence hydrique sur toute l’étendue du territoire", qu'il attribue notamment à "un commerce illégal de l’eau potable". Face à cette urgence, le gouvernement a mobilisé la Garde républicaine, le Génie militaire, la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers pour approvisionner les populations. On t'explique.