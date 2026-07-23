🇬🇭 Ghana : refuser un paiement en pièces de monnaie peut conduire en prison
🇬🇭 Au Ghana, les commerçants et les entreprises qui refusent d’accepter un paiement en pièces de monnaie risquent jusqu’à trois ans de prison et une amende. On t’explique.
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