Afrique
Société

🇰🇪 Kenya : 16 étudiantes décèdent dans l'incendie de leur dortoir.

🇰🇪 Au Kenya, un incendie meurtrier a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi le dortoir de l’Utumishi Girls Academy, à environ 100 km de Nairobi. Le bilan fait état de 16 morts et 79 blessées. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie.
Publié le
28
/
05
/
2026
À suivre
🇧🇯 Bénin : le refus des billets usés désormais puni par la loi.
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