🇰🇪 Kenya : 16 étudiantes décèdent dans l'incendie de leur dortoir.

🇰🇪 Au Kenya, un incendie meurtrier a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi le dortoir de l’Utumishi Girls Academy, à environ 100 km de Nairobi. Le bilan fait état de 16 morts et 79 blessées. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie.