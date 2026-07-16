L’OM pose ses valises à Abidjan !

Les joueurs de l'Olympique de Marseille sont arrivés à Abidjan ce 15 juillet pour effectuer leur stage de pré-saison, organisé dans le cadre du partenariat entre le club et le programme "Sublime Côte d'Ivoire". Les Phocéens resteront dans le pays jusqu'au 18 juillet, avec un match amical contre le Yamoussoukro FC au programme.