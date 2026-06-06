Afrique
Société

La pétanque, un sport national au Bénin

🇧🇯 Héritée de la période coloniale française, la pétanque est aujourd’hui une discipline sportive dans laquelle le Bénin s’illustre au niveau international. Notre journaliste Valentin est allé à la rencontre de passionnés de ce sport.
Publié le
06
/
06
/
2026
À suivre
🇨🇲 Cameroun : le gouvernement audite les allocations familiales attribuées aux fonctionnaires.
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À suivre
🇨🇲 Cameroun : le gouvernement audite les allocations familiales attribuées aux fonctionnaires.
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La pétanque, un sport national au Bénin

🇧🇯 Héritée de la période coloniale française, la pétanque est aujourd’hui une discipline sportive dans laquelle le Bénin s’illustre au niveau international. Notre journaliste Valentin est allé à la rencontre de passionnés de ce sport.
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