Lagos célèbre le carnaval Fanti.

🇳🇬 La ville de Lagos s’est animée aux couleurs et à l’ambiance du carnaval Fanti. Célébré chaque année le lundi de Pâques, cet événement met à l’honneur l’héritage afro-brésilien des descendants d’anciens esclaves revenus du Brésil au XIXe siècle pour s’installer sur l’île de Lagos.