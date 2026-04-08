Lagos célèbre le carnaval Fanti.
🇳🇬 La ville de Lagos s’est animée aux couleurs et à l’ambiance du carnaval Fanti. Célébré chaque année le lundi de Pâques, cet événement met à l’honneur l’héritage afro-brésilien des descendants d’anciens esclaves revenus du Brésil au XIXe siècle pour s’installer sur l’île de Lagos.
/
/
Lagos célèbre le carnaval Fanti.
🇳🇬 La ville de Lagos s’est animée aux couleurs et à l’ambiance du carnaval Fanti. Célébré chaque année le lundi de Pâques, cet événement met à l’honneur l’héritage afro-brésilien des descendants d’anciens esclaves revenus du Brésil au XIXe siècle pour s’installer sur l’île de Lagos.
/
/
Pour aller plus loin
No items found.