🇲🇦 Le Maroc célèbre le festival international Bilmawen.
🇲🇦 Du 28 mai au 1er juin, le sud du Maroc a célébré le carnaval international de Bilmawen, une fête ancestrale amazighe organisée au lendemain de l’Aïd al-Adha. Voici quelques images.
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🇲🇦 Le Maroc célèbre le festival international Bilmawen.
🇲🇦 Du 28 mai au 1er juin, le sud du Maroc a célébré le carnaval international de Bilmawen, une fête ancestrale amazighe organisée au lendemain de l’Aïd al-Adha. Voici quelques images.
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