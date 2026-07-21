🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.

🇳🇬 Au Nigeria, le gouvernement a adopté de nouvelles règles concernant l’utilisation du titre de "docteur". Désormais, les personnes ayant reçu un doctorat sans avoir passé les examens ni effectué les travaux de recherche habituellement requis ne pourront plus utiliser le préfixe "Dr" dans un cadre officiel, académique ou professionnel. On t’explique.