Afrique
Société

🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.

🇳🇬 Au Nigeria, le gouvernement a adopté de nouvelles règles concernant l’utilisation du titre de "docteur". Désormais, les personnes ayant reçu un doctorat sans avoir passé les examens ni effectué les travaux de recherche habituellement requis ne pourront plus utiliser le préfixe "Dr" dans un cadre officiel, académique ou professionnel. On t’explique.
Publié le
21
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
À suivre
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
Afrique
Société

🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.

🇳🇬 Au Nigeria, le gouvernement a adopté de nouvelles règles concernant l’utilisation du titre de "docteur". Désormais, les personnes ayant reçu un doctorat sans avoir passé les examens ni effectué les travaux de recherche habituellement requis ne pourront plus utiliser le préfixe "Dr" dans un cadre officiel, académique ou professionnel. On t’explique.
Publié le
21
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
À suivre
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.

Sur le même sujet

rdc-un-superviseur-arrete-apres-avoir-battu-un-collegue
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
mondial-2026-l-histoire-de-nico-williams
🇬🇭🇪🇸 Mondial 2026 : l'histoire de Nico Williams
algerie-trois-personnes-condamnees-pour-avoir-loue-des-parkings-de-plage
🇩🇿 Algérie : trois personnes condamnées pour avoir "loué" des parkings de plage.
l-arrivee-d-admiral-t-sur-la-scene-du-festival-nuits-d-afrique-a-montreal
L’arrivée d’Admiral T sur la scène du Festival Nuits d’Afrique à Montréal.
a-la-decouverte-du-temple-du-cameleon
🇧🇯 À la découverte du temple du Caméléon.
avec-kizaba-l-afrofuturiste
Avec Kizaba, l'afrofuturiste

Pour aller plus loin

No items found.