🇲🇬 Madagascar : ce vendredi 24 juillet déclaré journée de deuil national

🇲🇬 Madagascar : des enlèvements en série secouent le pays À Madagascar, ce vendredi 24 juillet a été décrété journée de deuil national en hommage aux victimes des enlèvements et des homicides qui se sont multipliés dans le pays ces dernières semaines. On te raconte.