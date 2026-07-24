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🇲🇬 Madagascar : ce vendredi 24 juillet déclaré journée de deuil national

🇲🇬 Madagascar : des enlèvements en série secouent le pays À Madagascar, ce vendredi 24 juillet a été décrété journée de deuil national en hommage aux victimes des enlèvements et des homicides qui se sont multipliés dans le pays ces dernières semaines. On te raconte.
Publié le
24
/
07
/
2026
À suivre
"Copines" d’Aya Nakamura numéro 1 en Chine
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