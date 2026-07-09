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Société

🇳🇬 Maduka Okoye fait sensation lors de la Paris Fashion Week.

🇳🇬 Le gardien des Super Eagles et de l’Udinese (Italie), Maduka Okoye, a fait sensation lors de la Paris Fashion Week en juillet 2026, où il a été aperçu au défilé haute couture de Jean-Paul Gaultier.
Publié le
09
/
07
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2026
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