Mai 1945. L’Algérie se souvient.
🇩🇿 Le 8 mai 1945, la France célèbre sa victoire contre l’Allemagne nazie. Mais ce jour-là, en Algérie coloniale, elle perpètre aussi un massacre. Retour sur cette page sanglante de l’histoire coloniale française.
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Mai 1945. L’Algérie se souvient.
🇩🇿 Le 8 mai 1945, la France célèbre sa victoire contre l’Allemagne nazie. Mais ce jour-là, en Algérie coloniale, elle perpètre aussi un massacre. Retour sur cette page sanglante de l’histoire coloniale française.
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