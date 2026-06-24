🇨🇮 Miss Côte d'Ivoire 2026 : les finalistes entament leur mise au vert.
🇨🇮 À quelques jours de la grande finale de Miss Côte d'Ivoire 2026, les finalistes ont rejoint l'hôtel Pullman à Abidjan pour leurs derniers préparatifs. Voici quelques images.
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