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🇨🇮 Miss Côte d'Ivoire 2026 : les finalistes entament leur mise au vert.

🇨🇮 À quelques jours de la grande finale de Miss Côte d'Ivoire 2026, les finalistes ont rejoint l'hôtel Pullman à Abidjan pour leurs derniers préparatifs. Voici quelques images.
Publié le
24
/
06
/
2026
À suivre
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