🇬🇭🇪🇸 Mondial 2026 : l'histoire de Nico Williams

🇬🇭🇪🇸 Sa mère, originaire du Ghana, a traversé le désert alors qu'elle était enceinte pour offrir une vie meilleure à sa famille. Des années plus tard, Nico Williams est devenu champion du monde avec l'Espagne et lui a offert sa médaille d'or hier soir. Voici leur histoire. #Mondial2026