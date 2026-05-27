🇨🇩 Mondial 2026 : la RDC demande le remboursement des billets des supporters congolais.

🇨🇩 À quelques jours du #Mondial2026, la Fecofa a officiellement demandé à la FIFA de rembourser les billets achetés par les supporters des Léopards, empêchés de voyager vers les États-Unis. En raison de l'épidémie d’Ebola, l'administration Trump a suspendu la délivrance de visas pour la #RDC, l’Ouganda et le Soudan du Sud. On te raconte.