Mondial 2026 : le Cap-Vert parmi les destinations estivales les plus recherchées en Chine.

🇨🇻 Depuis le parcours héroïque des "Requins bleus" lors du #Mondial2026, les recherches de voyages venus de Chine vers le Cap-Vert ont fortement augmenté sur les plateformes de réservation, propulsant l'archipel parmi les destinations estivales les plus recherchées. On te raconte.