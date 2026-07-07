Afrique
Société

Mondial 2026 : le Cap-Vert parmi les destinations estivales les plus recherchées en Chine.

🇨🇻 Depuis le parcours héroïque des "Requins bleus" lors du #Mondial2026, les recherches de voyages venus de Chine vers le Cap-Vert ont fortement augmenté sur les plateformes de réservation, propulsant l'archipel parmi les destinations estivales les plus recherchées. On te raconte.
Publié le
07
/
07
/
2026
À suivre
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