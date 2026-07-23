Afrique
Société

Mondial 2026 : Patrice Motsepe revient sur le parcours africain et les défis à venir.

Lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la Coupe du monde 2026 et aux perspectives du football africain, Patrice Motsepe est revenu sur les performances des sélections africaines, les prochaines compétitions de la CAF, mais aussi sur sa relation avec Gianni Infantino. Voici ce qu'il a dit. #Mondial2026
Publié le
23
/
07
/
2026
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
Afrique
Société

Mondial 2026 : Patrice Motsepe revient sur le parcours africain et les défis à venir.

Lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la Coupe du monde 2026 et aux perspectives du football africain, Patrice Motsepe est revenu sur les performances des sélections africaines, les prochaines compétitions de la CAF, mais aussi sur sa relation avec Gianni Infantino. Voici ce qu'il a dit. #Mondial2026
Publié le
23
/
07
/
2026
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.

Sur le même sujet

le-nigeria-interdit-le-prefixe-dr-aux-titulaires-d-un-doctorat-honorifique
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
rdc-un-superviseur-arrete-apres-avoir-battu-un-collegue
🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.
mondial-2026-l-histoire-de-nico-williams
🇬🇭🇪🇸 Mondial 2026 : l'histoire de Nico Williams
algerie-trois-personnes-condamnees-pour-avoir-loue-des-parkings-de-plage
🇩🇿 Algérie : trois personnes condamnées pour avoir "loué" des parkings de plage.
l-arrivee-d-admiral-t-sur-la-scene-du-festival-nuits-d-afrique-a-montreal
L’arrivée d’Admiral T sur la scène du Festival Nuits d’Afrique à Montréal.
a-la-decouverte-du-temple-du-cameleon
🇧🇯 À la découverte du temple du Caméléon.

Pour aller plus loin

No items found.