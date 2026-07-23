Mondial 2026 : Patrice Motsepe revient sur le parcours africain et les défis à venir.

Lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la Coupe du monde 2026 et aux perspectives du football africain, Patrice Motsepe est revenu sur les performances des sélections africaines, les prochaines compétitions de la CAF, mais aussi sur sa relation avec Gianni Infantino. Voici ce qu'il a dit. #Mondial2026