Mondial 2026 : pourquoi les sélections n'affichent pas leurs étoiles de la CAN sur leur maillot
Comme bien d'autres sélections championnes de leur continent, le Sénégal disputera ce #Mondial2026 sans afficher sur son maillot les étoiles remportées à la CAN. On t'explique pourquoi.
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Mondial 2026 : pourquoi les sélections n'affichent pas leurs étoiles de la CAN sur leur maillot
Comme bien d'autres sélections championnes de leur continent, le Sénégal disputera ce #Mondial2026 sans afficher sur son maillot les étoiles remportées à la CAN. On t'explique pourquoi.
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