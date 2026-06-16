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Mondial 2026 : pourquoi les sélections n'affichent pas leurs étoiles de la CAN sur leur maillot

Comme bien d'autres sélections championnes de leur continent, le Sénégal disputera ce #Mondial2026 sans afficher sur son maillot les étoiles remportées à la CAN. On t'explique pourquoi.
Publié le
16
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06
/
2026
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Au Bénin, elles éduquent les jeunes filles sur la santé et l’hygiène menstruelles
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