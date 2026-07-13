🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.

🇳🇬 Lors du lancement du Programme national de banques alimentaires communautaires dans l'État de Kogi, au Nigeria, la Première dame Oluremi Tinubu a publiquement exhorté les stars de l'Afrobeats à utiliser leur "immense fortune" pour soutenir les populations les plus démunies du pays. Voici ses propos.