Afrique
Société

🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.

🇳🇬 Lors du lancement du Programme national de banques alimentaires communautaires dans l'État de Kogi, au Nigeria, la Première dame Oluremi Tinubu a publiquement exhorté les stars de l'Afrobeats à utiliser leur "immense fortune" pour soutenir les populations les plus démunies du pays. Voici ses propos.
Publié le
13
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇩 RDC : Près d'1 emploi de policier sur 2 serait fictif ou inactif.
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