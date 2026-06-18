Afrique
Société

🇳🇬🇮🇹 Nigéria : sans papiers en Italie, il remporte 500 000 euros à la loterie.

🇳🇬🇮🇹 Sans papiers depuis une dizaine d'années en Italie, ce ressortissant nigérian a remporté 500 000 euros à la loterie… et un permis de séjour. On te récap' cette histoire.
Publié le
18
/
06
/
2026
À suivre
🇿🇦 Pourquoi certains supporters africains refusent de soutenir l'Afrique du Sud ?
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