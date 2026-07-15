Afrique
Société

🇳🇬 Nigéria : un homme arrêté pour "dépôt sauvage" de déchets.

🇳🇬 Au Nigéria, les autorités de Lagos ont arrêté John Ehidreme, un homme de 56 ans, après qu'il a été filmé en train de jeter des déchets dans un caniveau d’évacuation. Les autorités ont rappelé que ce type de comportement contribue aux graves inondations et aux risques sanitaires auxquels la ville est confrontée.
Publié le
15
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇮 À 70 ans, toujours à la salle.
🇨🇮 À 70 ans, toujours à la salle.
À suivre
🇨🇮 À 70 ans, toujours à la salle.
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🇳🇬 Au Nigéria, les autorités de Lagos ont arrêté John Ehidreme, un homme de 56 ans, après qu'il a été filmé en train de jeter des déchets dans un caniveau d’évacuation. Les autorités ont rappelé que ce type de comportement contribue aux graves inondations et aux risques sanitaires auxquels la ville est confrontée.
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