🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus."

🇧🇫 "Nous, on a notre dignité à défendre… Il y a des choses qu'on n'accepte plus." Lors de son séjour dans la région du Yaadga, le président Burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux représentants des Forces de défense. Voici ses propos.