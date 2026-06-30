Afrique
Société

Pourquoi Basquiat avait-il un billet pour la Côte d’Ivoire ?

🇨🇮 New York, août 1988. Jean-Michel Basquiat, jeune prodige de l’art contemporain, est retrouvé mort dans son appartement. Dans ses affaires, un billet d’avion pour la Côte d’Ivoire, le seul pays africain qu’il ait visité. Pourquoi y revenait-il ? Peindre, fuir ses addictions, se ressourcer ? 38 ans plus tard, notre journaliste Marc revient sur ce rendez-vous manqué entre Basquiat et l’Afrique.
Publié le
30
/
06
/
2026
À suivre
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
À suivre
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
Afrique
Société

Pourquoi Basquiat avait-il un billet pour la Côte d’Ivoire ?

🇨🇮 New York, août 1988. Jean-Michel Basquiat, jeune prodige de l’art contemporain, est retrouvé mort dans son appartement. Dans ses affaires, un billet d’avion pour la Côte d’Ivoire, le seul pays africain qu’il ait visité. Pourquoi y revenait-il ? Peindre, fuir ses addictions, se ressourcer ? 38 ans plus tard, notre journaliste Marc revient sur ce rendez-vous manqué entre Basquiat et l’Afrique.
Publié le
30
/
06
/
2026
À suivre
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
À suivre
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse

Sur le même sujet

elle-fait-decouvrir-ses-snacks-made-in-cote-d-ivoire-en-ecosse
Elle fait découvrir ses snacks “Made in Côte d’Ivoire” en Écosse
elections-en-cote-d-ivoire-quel-bilan-pour-la-jeunesse
🇨🇮 Élections en Côte d'Ivoire : quel bilan pour la jeunesse ?
tant-qu-il-y-aura-de-l-infidelite-ce-metier-existera-toujours
"Tant qu'il y aura de l'infidélité, ce métier existera toujours."
5-choses-a-savoir-sur-ismael-saibari
5 choses à savoir sur Ismael Saibari
burkina-faso-les-autorites-fixent-de-nouvelles-conditions-pour-etudier-a-l-etranger
Burkina Faso : les autorités fixent de nouvelles conditions pour étudier à l'étranger
miss-cote-d-ivoire-2026-les-finalistes-entament-leur-mise-au-vert
🇨🇮 Miss Côte d'Ivoire 2026 : les finalistes entament leur mise au vert.

Pour aller plus loin

No items found.