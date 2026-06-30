Pourquoi Basquiat avait-il un billet pour la Côte d’Ivoire ?

🇨🇮 New York, août 1988. Jean-Michel Basquiat, jeune prodige de l’art contemporain, est retrouvé mort dans son appartement. Dans ses affaires, un billet d’avion pour la Côte d’Ivoire, le seul pays africain qu’il ait visité. Pourquoi y revenait-il ? Peindre, fuir ses addictions, se ressourcer ? 38 ans plus tard, notre journaliste Marc revient sur ce rendez-vous manqué entre Basquiat et l’Afrique.