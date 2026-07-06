🇨🇮 Proclamation des résultats du BAC en Côte d'Ivoire.

🇨🇮 Les résultats du BAC ont été proclamés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En 2026, le taux national de réussite s'élève à 40,60%, en progression de 0,45 point par rapport à 2025. Nous avons recueilli les premières réactions des nouveaux bacheliers.