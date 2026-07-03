Afrique
Société

Quel est le rôle des femmes dans la société béninoise ?

🇧🇯 "Lorsqu'en tant que femme l'on prend position pour certaines causes, on est souvent jugée." Dans ce Brut. Talk, notre journaliste Witchedji et ses invité(e)s s’interrogent sur la liberté d’expression des femmes dans la société béninoise actuelle. Quel est votre avis sur la question ? Retrouvez cet épisode de Brut. Talk en intégralité sur notre chaîne YouTube 👉🏽 https://youtu.be/MOr16U8LHNE #Sawara
Publié le
03
/
07
/
2026
À suivre
🇬🇦 Gabon : l'État décrète l'"état d'urgence hydrique" dans tout le pays.
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🇧🇯 "Lorsqu'en tant que femme l'on prend position pour certaines causes, on est souvent jugée." Dans ce Brut. Talk, notre journaliste Witchedji et ses invité(e)s s’interrogent sur la liberté d’expression des femmes dans la société béninoise actuelle. Quel est votre avis sur la question ? Retrouvez cet épisode de Brut. Talk en intégralité sur notre chaîne YouTube 👉🏽 https://youtu.be/MOr16U8LHNE #Sawara
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