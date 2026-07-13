🇨🇩 RDC : Près d'1 emploi de policier sur 2 serait fictif ou inactif.

🇨🇩 Selon les résultats d’un audit commandé par le gouvernement sur les effectifs de la police en RDC, près de 63 000 policiers seraient fictifs ou inactifs. Cette situation coûterait au pays entre 100 et 233 millions de dollars chaque année. On t’explique.RDC : Près d'1 emploi de policier sur 2 serait fictif ou inactif.