Afrique
Société

🇨🇩 RDC : Près d'1 emploi de policier sur 2 serait fictif ou inactif.

🇨🇩 Selon les résultats d’un audit commandé par le gouvernement sur les effectifs de la police en RDC, près de 63 000 policiers seraient fictifs ou inactifs. Cette situation coûterait au pays entre 100 et 233 millions de dollars chaque année. On t’explique.RDC : Près d'1 emploi de policier sur 2 serait fictif ou inactif.
Publié le
13
/
07
/
2026
À suivre
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
À suivre
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
Afrique
Société

🇨🇩 RDC : Près d'1 emploi de policier sur 2 serait fictif ou inactif.

🇨🇩 Selon les résultats d’un audit commandé par le gouvernement sur les effectifs de la police en RDC, près de 63 000 policiers seraient fictifs ou inactifs. Cette situation coûterait au pays entre 100 et 233 millions de dollars chaque année. On t’explique.RDC : Près d'1 emploi de policier sur 2 serait fictif ou inactif.
Publié le
13
/
07
/
2026
À suivre
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
À suivre
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.

Sur le même sujet

nigeria-la-premiere-dame-appelle-les-stars-de-l-afrobeats-a-soutenir-les-plus-pauvres
🇳🇬 Nigeria : la Première dame appelle les stars de l'Afrobeats à soutenir les plus pauvres.
aliko-dangote-detrone-les-etats-unis-sur-le-marche-europeen-du-kerosene
🇳🇬 Aliko Dangote détrône les États-Unis sur le marché européen du kérosène.
cameroun-les-autorites-mettent-en-demeure-une-eglise-evangelique
🇨🇲 Cameroun : les autorités mettent en demeure une église évangélique.
nigeria-un-individu-recherche-pour-avoir-cree-une-fausse-agence-gouvernementale
🇳🇬 Nigeria : un individu recherché pour avoir créé une fausse agence gouvernementale
maduka-okoye-fait-sensation-lors-de-la-paris-fashion-week
🇳🇬 Maduka Okoye fait sensation lors de la Paris Fashion Week.
maroc-l-archeveque-de-rabat-accuse-de-vi0-lences-s3xu3lles
🇲🇦 Maroc : l’archevêque de Rabat accusé de vi0.lences S3xu3lles.

Pour aller plus loin

No items found.