🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.

🇨🇩 En RDC, un agent de sécurité a rapporté à la presse avoir été violemment frappé par son superviseur après avoir manqué une journée de travail pour des raisons de santé. Filmée par un collègue, la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le superviseur et un autre agent ont été arrêtés. L'entreprise a condamné les faits et une enquête a été ouverte.