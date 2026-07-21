Afrique
Société

🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.

🇨🇩 En RDC, un agent de sécurité a rapporté à la presse avoir été violemment frappé par son superviseur après avoir manqué une journée de travail pour des raisons de santé. Filmée par un collègue, la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le superviseur et un autre agent ont été arrêtés. L'entreprise a condamné les faits et une enquête a été ouverte.
Publié le
21
/
07
/
2026
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
Afrique
Société

🇨🇩RDC : un superviseur arrêté après avoir battu un collègue.

🇨🇩 En RDC, un agent de sécurité a rapporté à la presse avoir été violemment frappé par son superviseur après avoir manqué une journée de travail pour des raisons de santé. Filmée par un collègue, la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le superviseur et un autre agent ont été arrêtés. L'entreprise a condamné les faits et une enquête a été ouverte.
Publié le
21
/
07
/
2026
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
À suivre
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.

Sur le même sujet

le-nigeria-interdit-le-prefixe-dr-aux-titulaires-d-un-doctorat-honorifique
🇳🇬 Le Nigeria interdit le préfixe "Dr" aux titulaires d’un doctorat honorifique.
mondial-2026-l-histoire-de-nico-williams
🇬🇭🇪🇸 Mondial 2026 : l'histoire de Nico Williams
algerie-trois-personnes-condamnees-pour-avoir-loue-des-parkings-de-plage
🇩🇿 Algérie : trois personnes condamnées pour avoir "loué" des parkings de plage.
l-arrivee-d-admiral-t-sur-la-scene-du-festival-nuits-d-afrique-a-montreal
L’arrivée d’Admiral T sur la scène du Festival Nuits d’Afrique à Montréal.
a-la-decouverte-du-temple-du-cameleon
🇧🇯 À la découverte du temple du Caméléon.
avec-kizaba-l-afrofuturiste
Avec Kizaba, l'afrofuturiste

Pour aller plus loin

No items found.