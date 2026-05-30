Rencontre avec Oudy 1er
🇬🇳 Il a fait danser des foules lors des heures chaudes du coupé-décalé. Aujourd’hui, loin de la scène, Oudy 1er revient sur sa carrière, sa vie à Conakry et sa candidature en tant que député.
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🇬🇳 Il a fait danser des foules lors des heures chaudes du coupé-décalé. Aujourd’hui, loin de la scène, Oudy 1er revient sur sa carrière, sa vie à Conakry et sa candidature en tant que député.
Rencontre avec Oudy 1er
🇬🇳 Il a fait danser des foules lors des heures chaudes du coupé-décalé. Aujourd’hui, loin de la scène, Oudy 1er revient sur sa carrière, sa vie à Conakry et sa candidature en tant que député.
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🇬🇳 Il a fait danser des foules lors des heures chaudes du coupé-décalé. Aujourd’hui, loin de la scène, Oudy 1er revient sur sa carrière, sa vie à Conakry et sa candidature en tant que député.
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